Пожежа у Чорнобильській зоні ліквідована – ДСНС

Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомила про подолання пожежі у Чорнобильській зоні.

«Завдяки комплексному застосуванню наземних та повітряних сил о 13:25 1 липня пожежу ліквідовано», – написали у Facebook представники відомства.

Пожежа на території Луб’янського лісництва розпочалася 29 червня. Попередньо причиною займання фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці зайнялися рештки деревини і лісової підстилки. Площа займання спочатку складала близько 20 гектарів.

У липні 2016 року в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, яку тоді гасили три дні. У 2015 році наприкінці травня та на початку літа в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.

Рятувальники наголошують, що загальний радіаційний фон у зоні відчуження у межах норми.