Пожежа у Чорнобильській зоні ліквідована – ДСНС

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомила про подолання пожежі у Чорнобильській зоні.
«Завдяки комплексному застосуванню наземних та повітряних сил о 13:25 1 липня пожежу ліквідовано», – написали у Facebook представники відомства.
Пожежа на території Луб’янського лісництва розпочалася 29 червня. Попередньо причиною займання фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці зайнялися рештки деревини і лісової підстилки. Площа займання спочатку складала близько 20 гектарів.
У липні 2016 року в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, яку тоді гасили три дні. У 2015 році наприкінці травня та на початку літа в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.
Рятувальники наголошують, що загальний радіаційний фон у зоні відчуження у межах норми.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ