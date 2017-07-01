Станом на 8 ранку гасіння пожеж у Чорнобильській зоні та торфовища на Київщині триває – ДСНС

Охоплену пожежею площу Зони відчуження та безумовного відселення на території Луб’янського лісництва рятувальникам вдалося зменшити із 25 до 7 гектарів, однак станом на 8 ранку гасіння триває, повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій.

Окрім того, триває гасіння пожежі на Київщині поблизу села Волошинівки Баришівського району – там горить торф на площі 1,2 гектари,йдеться у повідомленні на сайті відомства. За даними рятувальників, протягом доби вдалося ліквідувати вогонь на площі 0,8 гектара.

Рятувальники закликають бути обережними на відпочинку.

«Цього року вже зафіксовано негативну статистику щодо збільшення пожеж на відкритих територіях. Так, порівняно з минулими роками аналіз виникнення пожеж на відкритих територіях у 2017 році свідчить про їх збільшення майже у 3 рази, а площі пройденої вогнем у 2,4 рази. Зокрема, у лісових масивах кількість пожеж збільшилась у 3 рази, а їх площа у 3,7 рази, на торфовищах - у 2,8 рази, а площа у 2,3 рази, на відкритих ділянках місцевості, зокрема сміття, трави та залишків рослинності - майже у 3 рази, а площа у 2,4 рази», – зазначається у повідомленні служби.

Пожежа на території Луб’янського лісництва розпочалася 29 червня. Попередньо причиною займання фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці зайнялися рештки деревини і лісової підстилки.

У липні 2016 року в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, яку тоді гасили три дні. У 2015 році наприкінці травня та на початку літа в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.

Рятувальники наголошують, що загальний радіаційний фон у зоні відчуження у межах норми.