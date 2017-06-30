Пожежу у Чорнобильській зоні локалізували – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють про локалізацію пожежі у Чорнобильській зоні.

«Завдяки комплексному застосуванню наземних та повітряних сил пожежу локалізовано о 20:15 на площі 7 гектарів. Продовжується гасіння окремих тліючих осередків пожежі», – мовиться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники наголошують, що загальний радіаційний фон у зоні відчуження у межах норми.

Пожежа на території Луб’янського лісництва розпочалася 29 червня. Попередньо причиною займання фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці зайнялися рештки деревини і лісової підстилки.

У липні 2016 року в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа, яку тоді гасили три дні. У 2015 році наприкінці травня та на початку літа в Чорнобильській зоні кілька разів спалахували пожежі, до гасіння яких залучали авіацію.