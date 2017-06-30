Персонал Чорнобиля та зони відчуження працює, попри пожежу

Більше ніж добу рятувальники борються із лісовою пожежею, яка спалахнула у зоні відчуження. До гасіння долучили техніку та авіацію. Зусилля пожежників у Держагентстві з управління зоною відчуження називають ефективними, адже площа загорання скоротилася втричі. Щодо радіаційного забруднення повітря, то управлінці запевняють, що ситуація контрольована і незагрозлива. Евакуйовувати також нікого не планують, персонал далі працює в штатному режимі як в Чорнобилі, так і в зоні відчуження.

Пожежа виникла у зоні відчуження 29 червня. За добу площу загорання вдалося скоротити з 25 гектарів до 7. До гасіння пожежі залучили й авіацію: два літаки та вертоліт МІ-8.

В Державному агентстві з управління зоною відчуження запевняють, що ситуація під контролем і протягом наступною доби планують ліквідувати загорання повністю.

Людей не відселятимуть

Голова агентства Віталій Петрук розповідає про дані моніторингової системи, яка показує, що радіаційної загрози через пожежу немає. Людям, які проживають поруч із Чорнобильською зоною, нічого не загрожує, за його словами.

Результати пожежі не створюють радіаційної загрози для людей

«Результати пожежі не створюють радіаційної загрози для людей, які працюють на Чорнобильській станції, в зоні відчуження та у місті Чорнобилі, також для найближчих населених пунктів, які розташовані біля зони відчуження, і, відповідно, для міста Києва. Система моніторингу працює постійно в цілодобовому режимі», – наголошує Віталій Петрук.

До гасіння пожежі залучено 125 людей. Вони працюють у спецзасобах захисту. За інформацією Держагентства з управління зоною відчуження, техніка та особовий склад мають пройти радіаційний контроль на виїзді із зони.

До пожежників ми ще додатково послали дозиметристів

«До пожежників ми ще додатково послали дозиметристів. Той персонал, який відпрацював певний час, з ними буде проведена санітарна обробка: душ, переодягання і вони будуть поступово виходити за межі зони відчуження», – розповідає Сергій Кірєєв, генеральний директор державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр».

Після пожежі природа швидко оновлюється – дослідник

Керівник групи радіоекологічного моніторингу в «Чорнобильському радіологічному центрі» Денис Вишневський стверджує, що радіонукліди, які «виплескуються» в зоні відчуження, в ній же і розчиняються, тож необхідності евакуйовувати людей немає. Самоселів у зоні пожежі теж немає, за його даними. Денис Вишневський проводить фотозйомку в зоні відчуження. За його спостереженнями, після пожежі природа там швидко оновлюється.

«Це бідні ліси. Спілкувався з лісниками, вони кажуть, що тварини йдуть. Але скажу, що вони через рік точно прибіжать назад, бо після пожежі йде сильний ріст рослинності. Є в мене шикарне фото, де долина в 2015 році була спалена пожежею, чорна як вугілля, а наприкінці вересня трава була там по пояс та по груди», – пояснює Вишневський.

Масштаби займання набагато менші за минулорічну пожежу, стверджує Денис Вишневський і вважає високоефективною роботу пожежників.

Встановлення відеовишок як запобігання пожежам: 1 мільйон гривень за кожну

Попередньо причиною займання фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці зайнялися рештки деревини і лісової підстилки. Здебільшого причинами пожеж є людський фактор, але їх можливо попереджати або вчасно реагувати на них, зазначає Віталій Петрук. За його словами, перешкодами для цього стають бюрократія, недосконале законодавство та брак фінансування.

«Вишки відеонагляду, які ми створюємо, за нашим проектом коштують близько 1 мільйона гривень за одну вишку. Щоб покрити всю зону відчуження, нам необхідно 15 вишок. Наразі від Лісової служби Сполучених Штатів ми отримали допомогу – 5 вишок, три з них встановлені. І, до речі, одна з них і виявила цю пожежу», – зазначає Віталій Петрук.

Останні системні протипожежні розриви були створені ще на початку 2000-х років, а пожежну техніку в підрозділ зони відчуження востаннє закуповували не раніше 90-х років минулого сторіччя, розповідає він.