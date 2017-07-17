Уряд Німеччини пояснив «непорозумінням» зняття українського плаката на саміті «Групи двадцяти»

В уряді Німеччини пояснили «непорозумінням» зняття плаката на тему агресії Росії проти України біля місця проведення 7–8 липня саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі, замовленого українським дипломатичним представництвом.

Як заявила прес-служба німецького уряду у відповідь на запит журналіста видання Bild Юліана Репке, «плакат, про який ви згадали, був закритий через недогляд».

«Ця обставина виникла, на жаль, через непорозуміння і ніяким чином не пов’язана зі змістом плаката», – мовиться у відповіді, зміст якої журналіст оприлюднив у твітері.

За текстом відповіді, винним у цьому виставили рахунок за цю помилку.

Напередодні саміту в соцмережах поширювали фотографію плаката, розміщення якого біля місця саміту замовило генконсульство України. На плакаті – обличчя понад 60 українських військових, що відзначилися в боротьбі проти російської агресії на Донбасі, заклик «Подивіться уважно на їхні обличчя» і підпис «Українська армія: на захисті кордонів цивілізації». Більше даних про цих військових є на сайті «Обличчя героїв», який відкрив до саміту «Групи двадцяти» Український кризовий медіацентр.

У час саміту, як видно на подальших фото, цей плакат був закритий білим папером.