ДСНС: Пожежу у Новокаховському лісництві на Херсонщині локалізували на площі 19,5 гектарів

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомило, що станом на 17:20 пожежу у лісовому масиві поблизу Нової Каховки локалізували на площі 19,5 гектарів.

«Станом на 17:30 спостерігаються окремі осередки тління. Проводиться чергування підрозділів ДСНС щодо недопущення повторного загоряння», – зазначають у відомстві.

Про пожежу у Новокаховському лісництві повідомили вранці 17 липня. Тоді вогнем було охоплено 2 гектари лісу, але займання швидко поширювалось. Станом на 13:00 йшлося про займання площею 9,5 гектарів.

Також у ДСНС говорили про ще одну пожежу цього дня – у Збур’ївському лісництві, гасіння якої тривало із 16 липня. Окрім того, рятувальники говорять про горіння сухої трави і сміття на кількох десятків гектарів.