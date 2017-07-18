У «справі Чийгоза» свідчитиме спікер російського парламенту Криму

На черговому засіданні у «справі Чийгоза» у Верховному суді анексованого Криму 18 липня чекають на допит підконтрольного Кремлю спікера кримського парламенту Володимира Константинова.

Відповідну телефонограму від нього зачитали на початку судового засідання, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Криму. Адвокат одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза Микола Полозов також підтверджує, що суд планує допитати Константинова.

17 липня Константинов не з'явився на засідання. У підконтрольному Москві Верховному суді Криму тоді стверджували, що допит Константинова відбудеться цього тижня, проте точна дата поки не відома.

Як повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов, допит самого Чийгоза запланований на наступний тиждень. Після нього буде перерва для підготовки до дебатів сторін, які відбудуться, найімовірніше, у другий тиждень серпня.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «сутички 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.