У Павлограді провели ще один обшук «у справі Вороненкова» – дружина затриманого

У Павлограді 18 липня відбувся ще один обшук у справі про вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Новий обшук провели у помешканні Надії Горянської, цивільної дружини раніше затриманого за підозрою в причетності до вбивства місцевого активіста Ярослава Тарасенка. Про це Радіо Свобода повідомила сама Надія Горянська.

За її словами, обшук тривав у приватному будинку близько години, ніяких речових доказів не знайшли.

«Це слідчі дії. Оскільки є кримінальне провадження, люди працюють», – зазначила Надія Горянська.

У Генеральній прокуратурі України, представники якої проводили обшук, Радіо Свобода повідомили, що зможуть надати інформацію у відповідь на інформаційний запит. Радіо Свобода відправило такий запит на ім’я заступника генерального прокурора України, головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

16 червня стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримання громадського активіста Ярослава Тарасенка. Тоді в дніпровському осередку Державницької ініціативи Яроша («ДІЯ») назвали «непереконливими» підстави для затримання Тарасенка, якому інкримінують причетність до вбивства російського екс-депутата Дениса Вороненкова. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода координатор Дніпровського відокремленого загону національного руху «Державницька ініціатива Яроша» Ростислав Винар, затриманий павлоградець є членом «ДІЇ» і брав участь у бойових діях на сході України як доброволець.

Дениса Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. За даними поліції, у результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича.