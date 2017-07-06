Суд переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному у причетності до вбивства Вороненкова

Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту павлоградського активіста Ярослава Тарасенка, підозрюваного у співучасті у вбивстві колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова: захист намагається оскаржити запобіжний захід Ярославу Тарасенкові у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат активіста Роман Гайдай, розгляд апеляційної скарги перенесли через відсутність у суді іншого адвоката Тарасенка, який наразі зайнятий в іншому судовому процесі.

Як повідомила Радіо Свобода цивільна дружина Ярослава Тарасенка Надія Горянська, розгляд апеляції тепер призначено на 25 липня.

Це вже друге перенесення розгляду апеляції. Раніше розгляд апеляції було перенесено з 21 червня на 6 липня через те, що до суду не надійшли матеріали справи.

Раніше, 3 липня, Надія Горянська оприлюднила у фейсбуці звернення свого цивільного чоловіка Ярослава Тарасенка, який перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, в якому той заявив, що не винний.

«Злочину, що його мені цього разу інкримінують, я не вчиняв і не маю до нього ніякого стосунку. Так само як і мій друг, побратим Ярослав Левенець», – мовиться в заяві. Левенець – іще один імовірний фігурант справи про вбивство Вороненкова, колишній боєць батальйону «Донбас», який, за повідомленнями, зник після допиту у прокуратурі в Києві в день убивства.

Раніше у дніпропетровському осередку Державницької ініціативи Яроша («ДІЯ») назвали «непереконливими» підстави для затримання й арешту їхнього активіста з Павлограда Ярослава Тарасенка, якому інкримінують причетність до вбивства колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Як сказав Радіо Свобода координатор Дніпровського відокремленого загону національного руху «Державницька ініціатива Яроша» Ростислав Винар, затриманий павлоградець є членом «ДІЯ» і брав участь в АТО як боєць-доброволець. Також, за повідомленнями, Тарасенко є членом формування охорони громадського порядку партії «Національний корпус».

16 червня стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримали громадського активіста Ярослава Тарасенка.

Правоохоронці заявляли, що, за даними прокуратури, Тарасенка підозрюють у тому, що саме він міг бути тим водієм, який автом привіз підозрюваного вбивцю Вороненкова на місце злочину і, ймовірно, мав вивезти звідти.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства завдяки українському походженню своїх предків. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича.