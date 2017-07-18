У Росії розкритикували зміни до законодавства Польщі про знесення пам’ятників радянської доби, закон про які в понеділок підписав президент Польщі.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці зміни є прямим порушенням міжнародно-правових зобов’язань Польщі за двосторонніми договорами Москви і Варшави, за якими, як мовиться в заяві, польська влада має охороняти і захищати такі об’єкти, серед яких і пам’ятники чи пам’ятні знаки радянським військовим, що брали участь у звільненні Польщі від нацистів.

Нагадавши про понад 600 тисяч загиблих у тих боях радянських солдатів і офіцерів тощо, міністерство заявило: «Влада Польщі, безумовно, добре розуміє, наскільки важкої образи вона завдає російському народові і народам країн, що в минулому входили до складу СРСР.

Як мовиться в заяві, ця «обурлива провокація» «не залишиться без наслідків» – без уточнень, яких саме.

У понеділок президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про зміни до закону про заборону пропаганди комунізму або іншого тоталітарного ладу в назвах будівель й об’єктів, що, серед іншого, передбачають знесення пам’ятників радянської епохи, в тому числі і Червоній армії. В оновленому законі мовиться, що пам’ятники «не можуть вшановувати пам’ять осіб, організацій, події або дати, які символізують комунізм або інший тоталітарний лад».

При цьому новий закон передбачає значне число винятків. Зокрема, не належать до знесення пам’ятники, розташовані на кладовищах або на території інших поховань, об’єкти, що не виставлені на загальний огляд або демонстровані в наукових цілях, як твір мистецтва, а також монументи, внесені до реєстру пам’яток архітектури.

Споруди, що не потрапляють до цих категорій, польські законодавці пропонують демонтувати протягом 12 місяців після набуття чинності змінами до закону.

На території Польщі, за деякими оцінками, розташовані 469 таких об’єктів, із них 250 присвячені Червоній армії.