На Донбасі бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки і Зайцева, є поранені

Спільні російсько-сепаратистські сили на окупованій частині українського Донбасу обстріляли житлові квартали міста Авдіївки і селища Зайцева в Донецькій області, повідомили українські силовики і посадовці.

Як поінформував голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, внаслідок обстрілу житлових кварталів Авдіївки були поранені двоє мирних мешканців 1955 і 1961 року народження, їх із осколковими пораненням доправили до міської лікарні у стані середнього ступеня важкості.

У Покровському відділі поліції Донецької області додали, що йшлося про двох братів, яких поранило під час перебування на городі. Крім того, до поліції звернувся ще один місцевий мешканець у зв’язку з тим, що внаслідок обстрілу був пошкоджений його будинок.

Обстріл Авдіївки з мінометів калібру 82 міліметри і поранення двох мирних мешканців підтвердили і в українській частині Спільного центру контролю і координації.

Там також додали, що дещо раніше були також обстріляні житлові квартали селища Зайцева, що поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорськ» на околиці окупованої Горлівки. Але внаслідок цього обстрілу ніхто з місцевих мешканців не потерпів.

Інформація щодо остаточних наслідків обстрілів уточнюється, додали у СЦКК.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.