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19 Липень 2017, Київ 06:34
Новини | Політика

Чому Порошенко захотів приєднатися до Шенгенської зони? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Навіщо Захарченкові веліли запустити тему «Малоросії»? Від чого українців не стає більше? Чому Порошенко захотів приєднатися до Шенгенської зони?

На ці теми ведуча Ранкової Свободи на Крим.Реалії Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракуц, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука і волонтер Денис Денищенко; професор Інституту соціології НАНУ Ірина Прибиткова і народний депутат Наталія Веселова; науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко і народний депутат Ганна Гопко.

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