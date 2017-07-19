Прокурор Волинської області Максим Киричук отримав 97 тисяч гривень зарплати в липні – #Точно 

Прокурор Волинської області, старший радник юстиції Максим Киричук отримав у липні 97 234 гривень заробітної плати. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

На посаду керівника прокуратури Волинської області Максим Киричук був призначений 15 липня 2016 року.

До того він працював старшим слідчим в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України.

У декларації за 2016 рік зазначено, що Максим Киричук за півроку роботи у Генеральній прокуратурі отримав 148 074 гривні заробітної плати, за наступних шість місяців вже у прокуратурі Волинської області заробив 156 203 гривні.

Як повідомляв генеральний прокурор Юрій Луценко у грудні 2016 року, заробітна плата прокурорів в 2017-му має зрости на 61%, що надало б можливість підвищити її в середньому до 15-18 тисяч гривень.