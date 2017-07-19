Савченко заявила про реєстрацію своєї партії у Мін’юсті

Позафракційна депутатка Надія Савченко оголосила про реєстрацію у Міністерстві юстиції політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко».

««Громадсько-політична платформа Надії Савченко» не є партiє‎ю створеною для мене чи пiд мене. Це партiя, пiд яку я ставлю своє iм'я. Це означає, що я несу вiдповiдальнiсть за те, щоб політична партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» не зрадила задекларовану нею мету змiнити полiтичну систему України конституційним шляхом», – написала вона у Facebook.

Міністерство юстиції наразі нічого не повідомляло з цього приводу.

На виборах 2014 року Надія Савченко була першим номером у списку партії «Батьківщина».

Минулого року її виключили з фракції «Батьківщини» через заяви щодо переговорів із бойовиками з угруповань «ДНР» і «ЛНР», депутат вийшла і зі складу партії.

14 квітня 2017-го Савченко повідомила про те, що вона очолила партію «Наступ», яку після цього мали перейменувати у «Громадську платформу Надії Савченко».

Свою нову політичну силу Надія Савченко мала намір презентувати 25 травня, у річницю свого звільнення, але заявила, що Міністерство юстиції України її не перереєструвало.

Надія Савченко, українська військова і депутат Верховної Ради, яку в Росії ув’язнили на 22 роки, повернулася до Києва 25 травня 2016 року в рамках обміну. Того дня у Кремлі повідомили, що російський президент Володимир Путін підписав указ про помилування українки «на прохання родичів» загиблих журналістів, у причетності до загибелі яких звинувачували Савченко.

Водночас до Росії з України прибули двоє російських громадян Олександр Александров і Євген Єрофеєв, затримані в 2015 році у зоні конфлікту на сході України і засуджені за звинуваченням у веденні агресивних воєнних дій, вчиненні терористичного акту, що призвів до смерті людини.