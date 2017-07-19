У Дніпрі суд щодо координатора заворушень 9 травня перенесли через неявку його адвоката

У Дніпрі суд щодо координатора заворушень 9 травня біля пам’ятника Слави перенесли на 26 липня.

Засідання у Дніпропетровському апеляційному суді для розгляду апеляційної скарги прокуратури на рішення про зміну запобіжного заходу координаторові з тримання під вартою на домашній арешт не відбулося через відсутність адвоката підозрюваного.

Раніше суд першої інстанції обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді домашнього арешту. Прокуратура вимагала 60 днів тримання під вартою.

Водночас у прокуратурі області повідомили про затримання у вівторок іще одного чоловіка, який брав участь у масових заворушеннях, що сталися 9 травня біля пам’ятника Слави у Дніпрі.

36-річному громадянинові інкримінується скоєння злочинів, передбачених частиною 1 статті 294 та частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (масові заворушення та хуліганство). У прокуратурі повідомили, що клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу.

У Дніпрі 9 травня під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, потерпіли кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога». 10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за наслідками тих подій звільнив із посад керівників управлінь Національної поліції України у Дніпропетровській області і в місті Дніпрі.

Через заворушення було повідомлено про підозру 15 особам.