Застрелений з автомата в Києві чоловік до цього скоїв убивство в Росії – речник МВС

Чоловік, якого застрелили ввечері 19 липня неподалік метро «Чернігівська» в Києві, був громадянином Російської Федерації, який до цього скоїв убивство в Росії. Про це 20 липня повідомив директор департаменту комунікації українського МВС Артем Шевченко.

«Розстріляний у середу ввечері був громадянином Російської Федерації, що вчинив вбивство у Росії і, мабуть, переховувався в Києві», – сказав речник.

Артем Шевченко додав, що прізвище убитого – Мамедов, і його розшукували російські правоохоронці.

Раніше в поліції повідомили, що в середу близько 22:30 у Деснянському районі Києва біля торгового центру було вбито чоловіка 1964 року народження. На місці події правоохоронці вилучили гільзи калібру 5,45 міліметра, автоматичну зброю системи Калашнікова, а також пристрій невстановленої марки для відстрілу гумовими кулями.

Тривають розшукові заходи. Є інформація, що нападників було двоє, а після вбивства вони втекли з місця злочину на автомобілі.