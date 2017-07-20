Жінку, арештовану в Саудівській Аравії через міні-спідницю, відпустили без покарання

Поліція Саудівської Аравії відпустила жінку, яка була заарештована 18 липня за носіння міні-спідниці.

Як повідомив 19 липня саудівський центр із міжнародних комунікацій, жінку відпустили без висування їй обвинувачень, а справу проти неї закрив прокурор.

Жінку, яку ідентифікують як «модель Хулуд» за її іменем у соцмережах, арештували після того, як в інтернеті з’явилося відео, на якому вона гуляє по вулиці древнього міста Ушайкір у короткій спідниці.

Жінка стверджувала, що ролик виклали в мережу без її відома. Поліція заарештувала її за «неналежний одяг», і їй могло загрожувати тюремне ув’язнення і штраф.

Після того, як про арешт жінки повідомило державне телебачення Саудівської Аравії, багато людей виступило на її захист у Twitter.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch назвала переслідування моделі дискримінацією.

Жінки в Саудівській Аравії зобов’язані носити одяг, що закриває тіло з голови до ніг, а також не мають права водити автомобілі.