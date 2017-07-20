У Росії ще одного активіста ув’язнили у справі протестів 26 березня

У Росії активіста Станіслава Зимовця засудили до двох з половиною років колонії загального режиму. 20 липня суд у Москві визнав його винним у застосуванні насильства до поліцейського на антикорупційній акції «Він вам не Дімон» у столиці Росії 26 березня, повідомляє із залу суду кореспондент Радіо Свобода.

За версією слідства, Зимовець на акції протесту влучив цеглою в спину співробітника ОМОНу. Сам активіст визнає, що він кинув цеглину, однак, за його словами, він не цілився у людину. Зимовець пояснював свої дії тим, що поліцейські били протестувальників.

Станіслав Зимовець став третім засудженим у справі протестів 26 березня. Раніше були засуджені Олександр Шпаков і Юрій Кулій – вони отримали півтора і півроку колонії.

У СІЗО залишаються ще троє активістів, які чекають суду.

Після березневої акції протесту, організовану російський опозиціонером Олексієм Навальним, поліція Москви затримала понад тисячу людей.