Кувейт висилає іранських дипломатів

Кувейт заявляє, що закликав Іран скоротити кількість своїх дипломатів у цій державі і закрити деякі іранські офіси, зокрема культурну місію.

Неназване урядове джерело повідомило агенції AFP, що близько 15 іранських дипломатів видворяють.

До такого кроку Кувейт вдався після минулорічного рішення суду стосовно екстремістської мережі, яка, за твердженням влади, мала контакти з Іраном і ліванським шиїтським збройним угрупованням «Хезболла».

Офіційне агентство новин Kuna заявило, що Кувейт також вирішив заморозити будь-які заходи, що передбачають спільні засідання комітетів двох країн.

Іранська влада наразі не реагувала на це рішення.

Рішення Кувейту вислати іранських дипломатів збіглося в часі із загостренням напруженості в регіоні.