Арабські країни пообіцяли нові санкції проти Катару

Чотири арабські країни, що ведуть перед у бойкоті Катару, оголосили про нові, але ще не уточнені нові заходи проти цього емірату, який вони звинувачують у зв’язках із міжнародним тероризмом.

Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Єгипет і Бахрейн у спільній заяві знову звинуватили Катар у продовженні «політики, спрямованої на дестабілізацію безпеки в регіоні» і пообіцяли «своєчасно вжити всіх необхідних політичних, економічних і юридичних заходів» проти Катару.

Також у п’ятницю Державний департамент США оголосив, що державний секретар Рекс Тіллерсон відвідає регіон у намаганні здійснити посередницьку роль у цьому конфлікті.

Раніше Катар відкинув висунений йому чотирма країнами ультиматум із 13 вимог, серед яких були вимоги припинити фінансову підтримку тероризму, закрити телеканал «Аль-Джазіра», скоротити більшість зв’язків із Іраном і закрити військово-повітряну базу Туреччини на території Катару.

Ці країни скоротили дипломатичні і туристичні зв’язки з Катаром, звинувативши Доху в підтримці тероризму і надмірній близькості з регіональним супротивником, Іраном. Ці твердження в Катарі відкидають.