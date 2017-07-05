Арабські країни розлютила відмова Катару виконувати ультиматум

Чотири арабські країни висловили гнів через негативну відповідь Катару на їхній ультиматум із 13 пунктів, але не оголосили наразі про якісь нові санкції проти цієї держави, яку вони звинуватили в підтримці міжнародного тероризму.

Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет заявили, що відповіді Катару на їхні вимоги «несерйозні» і «беззмістовні».

На думку цих країн, виражену в їхній спільній заяві, вони вважають, що відповідь Катару не дала передумов для того, щоб він відступив від своєї політики.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі, який зачитав спільну заяву після зустрічі голів МЗС чотирьох країн, не уточнив, який буде їхній наступний крок, і сказав лише, що наступного тижня вони знову зустрінуться.

Чотири арабські країни висунули Катару ультиматум із 13 вимог, серед яких були вимоги припинити фінансову підтримку тероризму, закрити телеканал «Аль-Джазіра», скоротити більшість зв’язків із Іраном і закрити військово-повітряну базу Туреччини на території Катару. Його термін, одного разу продовжений, нині збіг.

Раніше ці країни скоротили дипломатичні і туристичні зв’язки з Катаром, звинувативши Доху в підтримці тероризму і надмірній близькості з регіональним супротивником, Іраном. Ці твердження в Катарі відкидають.