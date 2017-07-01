Катар вчергове відкидає вимоги сусідніх арабських країн

У Катарі заявляють, що не бояться військових дій за відмову прийняти список вимог кількох арабських країн, які перервали дипломатичні відносини з Дохою.

Під час візиту до Риму голова МЗС Катару Мохаммед бін Абдулрахман ас-Сані вчергове відкинув ці вимоги, назвавши їх порушенням катарського суверенітету. При цьому він наголосив, що Доха готова обговорювати ці питання зі своїми сусідами у регіоні.

«Цей список вимог відкинутий, він не буде прийнятим. Ми хочемо діалогу, але на відповідних умовах», – зазначив голова МЗС Катару.

Він додав, що Доха не закриватиме турецької військової бази на своїй території чи телеканалу «Аль-Джазіра».

Уряди США, Саудівська Аравія, Єгипет і Бахрейн 22 червня склали список з 13 вимог до Катару, один з пунктів – закриття телекомпанії «Аль-Джазіра», на розгляд цих вимог дали 10 днів. Термін збігає 3 липня.

Напруження у відносинах між країнами Перської затоки й іншими партнерами США в арабському світі зросло раніше цього місяця, коли Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ та Єгипет розірвали відносини з Катаром через підозру в підтримці ним екстремізму. Ці звинувачення Катар відкидає.