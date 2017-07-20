Уточнені дані: під час танкових змагань травмувалися вісім бійців

Оперативне командування «Схід» Збройних сил України уточнює, що під час проведення змагань на найкращий танковий екіпаж на 239-му загальновійськовому полігоні раніше в четвер зазнали травм восьмеро військовослужбовців.

Попередньо встановлено, що військовослужбовці зазнади травм різного ступеня важкості внаслідок вибуху інженерного боєприпасу, мовиться в повідомленні.

Чотирьох шпиталізували до Дніпропетровського військового госпіталю, трьох – до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, один військовослужбовець перебуває у 68-му військовому госпіталі (селище Черкаське).

Для з’ясування причин та обставин травмування розпочате службове розслідування, заявили в командуванні.

Спершу військові повідомляли про чотирьох травмованих під час танкових змагань на Дніпропетровщині.