На Донбасі загинули п’ятеро українських військових, восьмеро поранені – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 20 липня загинули п’ятеро українських військових, ще восьмеро були поранені. Як повідомляє штаб української воєнної операції, більша частина цих втрат припадає на нічні події під Красногорівкою на Донеччині, де була зафіксована спроба прориву диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.

Наприкінці доби 20 липня один український військовий загинув і один був поранений у районі шахти «Бутівка», ідеться в ранковому зведенні.

Загалом за минулу добу підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, у відповідь сили АТО 16 разів застосували зброю, повідомляє штаб.

В угрупованні «ДНР» заявляють про «бої середньої інтенсивності» в кількох місцевостях на Донеччині. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 20 липня.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.