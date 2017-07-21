Щонайменше двоє людей загинули, понад 100 травмовані через землетрус в Егейському морі

Щонайменше дві людини загинули, понад 100 травмовані внаслідок сильного землетрусу, який стався в нічні години 21 липня в Егейському морі і завдав шкоди на грецьких островах та турецькому узбережжі.

Керівник острова Кос Георґос Кіріціс розповів грецьким засобам інформації, що на острові загинули двоє людей, багато були травмовані. Пошкоджень зазнав острівний порт.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,7 розташований на глибині близько 10 кілометрів і також за 10 кілометрів на південь від турецького курортного міста Бодрум. За даними турецької влади, після основного поштовху було зареєстровано понад 20 менших коливань.

За даними губернатора турецької провінції Муґла Есенгула Ківелека, серйозних втрат вдалося уникнути, зафіксовані лише «незначні травми через паніку». Близько 70 людей були шпиталізовані до бодрумських лікарень після землетрусу.