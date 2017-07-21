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21 Липень 2017, Київ 20:07
Відео

Наслідки землетрусу в Егейському морі (відео)

Наслідки землетрусу в Егейському морі (відео)
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Щонайменше дві людини загинули, понад 200 травмовані внаслідок сильного землетрусу, який стався в нічні години 21 липня в Егейському морі і завдав шкоди на грецьких островах та турецькому узбережжі. За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу магнітудою 6,7 розташований на глибині близько 10 кілометрів і також за 10 кілометрів на південь від турецького курортного міста Бодрум. За даними турецької влади, після основного поштовху було зареєстровано понад 20 менших коливань. (Відео Reuters)

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