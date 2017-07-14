Військові україно-американські навчання «Сі Бриз 2017» вперше пройдуть у режимі «фріплей (вільної гри)» – заявив керівник навчань з американського боку капітан 1 рангу Тейт Вестбрук. Це означає, що військові підрозділи не знатимуть завчасно плану навчань, тобто дій уявного супротивника, це буде для них несподіванкою, що має зробити навчання більш складними та реалістичними. Сьогодні, 14 липня, відбулася висадка морського десанту на півострів Тендрівська коса під прикриттям з води та з повітря, а також демонстрація авіаційних компонентів навчань, в тому числі вперше у небо України злетів американський конвертоплан V-22 Osprey. Цьогоріч у навчаннях, окрім України та США, беруть участь Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Італія, Канада, Литва, Норвегія, Польща, Румунія, Туреччина, Швеція та Франція.