Галина Пахачук замінила Олександра Шлапака на чолі «Приватбанку»

Наглядова рада державного «Приватбанку» ухвалила рішення про призначення виконувачкою обов’язків голови правління банку Галини Пахачук. На засіданні 20 липня члени Наглядової ради фінансової установи задовольнили прохання Олександра Шлапака про відставку з посади голови правління, ідеться в повідомленні на сайті банку.

12 липня Наглядова рада «Приватбанку» повідомила про обрання компанії з підбору управлінського персоналу Amrop Executive Search Ukraine для пошуку кандидатів на посаду голови правління та першого заступника голови банку.

Згідно із заявою, голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак повною мірою виконав завдання щодо стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту фінансового стану банку.

«Олександр Шлапак прийняв виклик очолити найбільший у країні банк одразу після переходу в державну власність, у період великих ризиків та невизначеностей. Завдяки успішній програмі антикризового менеджменту під керівництвом Шлапака банк було стабілізовано й забезпечено його сталий розвиток», – вважає Наглядова рада.

21 грудня минулого року «Приватбанк» перейшов у державну власність, нині власником фінустанови є Міністерство фінансів. Це було частиною домовленостей із колишніми власниками фінансової установи.

Упродовж червня бізнесмен, один з колишніх акціонерів «Приватбанку» Ігор Коломойський подав до суду низку позовів, направлених проти уряду, НБУ та «Приватбанку».

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявляє, що розгляд позовів щодо націоналізації «Приватбанку» не може завершитися поверненням фінустанови попереднім власникам. За її словами, дії Нацбанку у справі «Приватбанку» є повністю послідовними, публічними і зрозумілими.