НБУ: розгляд позовів не завершиться поверненням «Приватбанку» екс-власникам

Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявляє, що розгляд позовів щодо націоналізації «Приватбанку» не може завершитися поверненням фінустанови попереднім власникам.

За її словами, дії Нацбанку у справі «Приватбанк» є повністю послідовними, публічними і зрозумілими.

«Позови, за якими оскаржується націоналізація, не можуть мати наслідком повернення банку попереднім власникам, адже, відповідно до статті 41 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку та такі акції не можуть бути витребувані у неї на користь попереднього власника», – заявила Рожкова, яку цитує прес-служба НБУ.

21 грудня минулого року «Приватбанк» перейшов у державну власність, нині власником фінустанови є Міністерство фінансів.

Упродовж червня бізнесмен, один з колишніх акціонерів «Приватбанку» Ігор Коломойський подав до суду низку позовів, направлених проти уряду, НБУ та «Приватбанку».