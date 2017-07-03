Коломойський: екс-акціонери «Приватбанку» беруть участь у переговорах щодо реструктуризації

Один із колишніх власників «Приватбанку» Ігор Коломойський заявляє, що екс-акціонери фінустанови беруть участь у переговорах щодо реструктуризації кредитів. Про це він заявив в коментарі ТСН.ua.

«Колишні власники «Приватбанку», згідно із взятими на себе зобов’язаннями, беруть участь у переговорному процесі щодо реструктуризації «своїх» кредитів з консорціумом компаній, які отримали мандат на представлення інтересів Мінфіну і «Приватбанку», – сказав Коломойський.

За його словами, цей переговорний процес розпочався у червні.

Сьогодні у Нацбанку заявили, що строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників «Приватбанку» сплив 1 липня 2017 року, колишні власники банку не виконали взяті на себе зобов’язання.

Крім того, у Мінфіні додали, що у відповідь на відсутність дій з «реструктуризації з боку колишніх власників «Приватбанк» залучив консорціум компаній Rothschild, EY та FinPoint для пришвидшення процесу переговорів про реструктуризацію кредитів, що були надані колишнім власникам банку чи особам, які прямо чи опосередковано пов’язані із колишніми власниками банку».

21 грудня минулого року «Приватбанк» перейшов у державну власність, нині власником фінустанови є Міністерство фінансів.

Упродовж червня бізнесмен Ігор Коломойський подав до суду низку позовів, направлених проти уряду, НБУ та «Приватбанку».