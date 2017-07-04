ГПУ відкрила справу про доведення «Приватбанку» до неплатоспроможності – Шлапак

Голова правління націоналізованого «Приватбанку» Олександр Шлапак повідомив, що Генеральна прокуратура України відкрила провадження про доведення банку до неплатоспроможності.
Як повідомив Шлапак 4 липня, відповідні матеріали до ГПУ направили представники націоналізованого банку.
«Генпрокуратура сьогодні вперше відкрила кримінальні справи за статтями 218 та 220 – доведення банку до неплатоспроможності», – заявив Шлапак, який нещодавно подав заяву про відставку.
За його словами, за допомогою аудитора вдалося встановити системні порушення з боку колишнього менеджменту банку під час видачі позик на 133 мільярди гривень та їх обслуговування.
21 грудня минулого року «Приватбанк» перейшов у державну власність, нині власником фінустанови є Міністерство фінансів.
Упродовж червня бізнесмен, один з колишніх акціонерів «Приватбанку» Ігор Коломойський подав до суду низку позовів, направлених проти уряду, НБУ та «Приватбанку».
23 червня Кабінет міністрів схвалив рішення про докапіталізацію «Приватбанку» ще на 38,5 мільярда гривень.
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