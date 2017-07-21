Прикордонслужба: самопочуття Назаренка задовільне

Державна прикордонна служба України заявляє про задовільне самопочуття голови ДПСУ Віктора Назаренка, який знепритомнів 21 липня на церемонії підписання документів із делегацією Білорусі в Адміністрації президента у Києві.

«Сьогодні під час заходів в Адміністрації президента України короткочасно втратив свідомість голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко. На місці йому надано першу медичну допомогу і направлено для подальшого лікування до медичного закладу. Наразі самопочуття керівника Держприкордонслужби задовільне», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Назаренко знепритомнів під час церемонії підписання документів і виступів президентів України і Білорусі Петра Порошенка й Олександра Лукашенка. Його винесли із залу для надання медичної допомоги.

Офіційна церемонія зустрічі Порошенка і Лукашенка за присутності ЗМІ анонсувалася на 12:30 21 липня, але почалася на дві години пізніше.