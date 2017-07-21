Розібраний у Дніпрі «будинок з атлантами» належав до цінної історичної забудови – відповідь на запит

Розібраний у Дніпрі «будинок з атлантами» належав до «цінної історичної забудови», йдеться у відповіді Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей на інформаційний запит Радіо Свобода.

За інформацією з відомства, що надійшла 21 липня, будівля на проспекті Яворницького, 43 не перебуває на державному обліку як пам’ятка культурної спадщини, однак, за матеріалами історико-архітектурного опорного плану, затвердженого міськрадою в складі Генерального плану міста 2007 року, належить до категорії «цінної історичної забудови».

«Закон України «Про охорону культурної спадщини», який регулює правові, соціальні, організаційні й економічні відносини в сфері охорони культурної спадщини, не містить терміну «цінна історична забудова», – додали у відомстві.

Водночас у центрі повідомили, що будівлі поруч з будинком на Яворницького, 43 – за адресами 41-1 та 41-Б – наказом Міністерства культури 2010 були зняті з державного обліку «у зв’язку з невідповідністю критеріям» нерухомих пам’яток України.

Цього тижня стало відомо, що в Дніпрі розібрали «будинок з атлантами», розташований на центральному проспекті Дмитра Яворницького, 43. На місці будівлі тепер гора цегли і залишки конструкції. За словами місцевих краєзнавців, це була унікальна будівля: єдиний у місті будинок зі скульптурами атлантів. Точний рік спорудження будівлі невідомий, однак відомо, що перші два поверхи звели у другій половині XIX століття, а два верхні – надбудували в 30-50-х роках ХХ століття.

За словами працівників будівельного майданчика, з якими поспілкувалось Радіо Свобода, будівля перебувала в приватній власності. На її місці зведуть новий багатофункціональний комплекс.

На запит Радіо Свобода з Дніпровської мерії відповіли, що будівля наразі в комунальній власності не перебуває, вона була виведена з реєстру пам’яток рішенням Міністерства культури України 2010 року.