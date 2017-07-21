Мін’юст повідомив про реєстрацію партії Саакашвілі під його іменем

Міністерство юстиції України повідомило, що зареєструвало зміну назви партії колишнього голови Одеської ОДА, а до того колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». Досі партія мала назву просто «Рух нових сил».

Як повідомило міністерство, зміну зареєстрували після того, як уповноважена особа партії подала повний пакет документів про це.

При цьому міністерство нагадало, що у травні відмовило цій партії в реєстрації зміни назви «через низку об’єктивних обставин»: поданий пакет документів не відповідав вимогам законодавства, зокрема, не було надано письмової згоди Саакашвілі на використання його прізвища в назві партії.

«Тоді працівники Міністерства юстиції надали детальну консультацію представникам партії з приводу того, які саме необхідно надати документи та які недоліки слід усунути, щоб зареєструвати нову назву політичної сили. Щойно представники партії доповнили пакет документів, Міністерство юстиції невідкладно здійснило реєстрацію політичної сили», – мовиться в повідомленні.

Ім’я Саакашвілі в новій назві партії наведено не його грузинське, Міхеїл, а його українську форму Михайло.

Партія була зареєстрована з її дотеперішньою назвою «Рух нових сил» 28 лютого 2017 року.

Про бажання створити власну партію Саакашвілі заявив невдовзі після своєї відставки з посади голови Одеської обласної державної адміністрації 7 листопада 2016 року. 19 листопада 2016 року він заявив, що назвою партії буде «Рух нових сил».

Наприкінці листопада 2016-го один із лідерів створюваної сили Давід Сакварелідзе, колишній заступник генпрокурора України і прокурор Одещини, а до того колишній перший заступник головного прокурора Грузії, заявляв, що лідерам цієї сили не хочеться йти шляхом використання і перейменування однієї з численних уже зареєстрованих в Україні партій, що існують лише на папері.

Тим часом у Єдиному реєстрі громадських формувань України зазначено, що датою реєстрації партії є ще 27 січня 2015 року, свідоцтво про реєстрацію № 264-п.п.

Із цим номером свідоцтва реєстрації в переліку зареєстрованих політичних партій на сайті Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін’юсту, що наразі фіксує стан іще на 18 січня 2018 року, наведена політична партія «Партія гармонійного розвитку». Її керівником у цьому списку названа Падалка Лілія Олегівна.

Ця партія до переходу в руки Міхеїла Саакашвілі вочевидь не раз міняла формальних керівників. Пошук за кодом ЄДРПОУ «Руху нових сил», 39634331, у ще не оновлених реєстрах дає знати, що станом на 25 березня 2017 року сайт «Ліга-Закон» наводить ім’я керівника Партії гармонійного розвитку як Будник Сергій Вікторович. Іще один реєстр, який веде громадська організація «Центр протидії корупції» і актуальність якого невідома, наводить ім’я керівника Партії гармонійного розвитку як Басок Олена Михайлівна.