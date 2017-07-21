Україна висловила розчарування черговою відмовою Росії розширити мандат місії ОБСЄ на кордоні

Україна висловила розчарування черговою відмовою Росії розширити мандат місії Організації з безпеки і співпраці в Європі на кордоні з Україною на всю нині непідконтрольну Києву ділянку кордону.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ України, Росія залишається єдиною державою в ОБСЄ, що перешкоджає розширенню мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» (Ростовська область Росії) на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої урядом України території окремих районів Донецької і Луганської областей.

У Києві такі дії Росії розцінили як «свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі і намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, регулярних військ, бойовиків та найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України».

«Закликаємо російську сторону до неухильного виконання взятих зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, у тому числі щодо забезпечення всеохопного і постійного моніторингу ОБСЄ на кордоні, що є критично важливим для деескалації ситуації на Донбасі», – мовиться в заяві МЗС.

У четвер Постійна рада ОБСЄ вкотре продовжила мандат згаданої спостережної місії у двох пунктах перетину українсько-російського кордону, цього разу до 31 жовтня. При цьому Росія вкотре заблокувала розширення територіального мандату цієї місії, як вимагають Мінські домовленості про врегулювання на окупованій частині Донбасу, на всю приблизно 400-кілометрову непідконтрольну ділянку.

Тоді ж зі схожою різкою заявою вкотре традиційно виступило і представництво США в ОБСЄ. Там нагадали, що через невиправдані обмеження Росією роботи спостережної місії вона й далі не буде в змозі повністю документувати обсяг участі Росії в постачанні озброєнь, фінансуванні і наданні живої сили для підтримки так званих «сепаратистів» на сході України.

Мінський протокол від 5 вересня 2014 року вимагає встановлення контролю і постійного моніторингу ОБСЄ над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону зі створенням зони безпеки вздовж кордону з боку України і Росії.