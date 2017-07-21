Франція засудила бойові дії на сході України

Франція засудила силові дії на сході України останніми днями, у них, за офіційними даними, загинули 11 військовослужбовців Збройних сил України, заявило Міністерство закордонних справ Франції.

Так само засуджені і обстріли житлових кварталів Авдіївки й Красногорівки в Донецькій області, що, як мовиться в заяві, знову змушують цивільне населення платити високу ціну.

«Нагально необхідно досягти негайного поступу в питаннях безпеки. У зв’язку з цим ми продовжуємо закликати разом із Німеччиною в «нормандському форматі» до повного виконання Мінських домовленостей», – йдеться в заяві.

У ній не уточнено прямим текстом, кого саме стосується засудження, але згадані втрати українських військ унаслідок нападів і обстрілів із боку підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», а також обстріли з боку цих угруповань міст на вільній і підконтрольній Києву території України.

Попередні три доби на лінії фронту характеризувалися значним числом обстрілів у різних місцях і значними втратами українських військових. За четвер унаслідок низки бойових зіткнень і обстрілів загинули п’ятеро українських військових і восьмеро були поранені, один потрапив у полон. У середу загинули четверо українських військових, були поранені троє. У вівторок загиблих серед українських військових було двоє, поранених четверо. Також не менш ніж двоє цивільних були поранені внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки, обстріли Красногорівки обійшлися тільки руйнуваннями, без жертв.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою Мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.