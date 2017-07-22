Один військовий загинув, двоє поранені минулої доби на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 22 липня загинув один військовослужбовець, ще двоє були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, усього підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим перемир’я.

Згідно з повідомленням українських військових, близько 21-ї години п’ятниці бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли будинки мирних жителів Мар’їнки.

«Внаслідок цього обстрілу 4 місцевих, серед яких двоє дітей – трирічна дівчинка і дев’ятирічний хлопець, отримали поранення. Стан усіх постраждалих лікарі оцінюють як задовільний», – додали у штабі.

Крім того, під вогонь сепаратистів у п’ятницю потрапили опорні пункти ЗСУ поблизу Гнутова, Широкина, Верхньоторецького, шахти Бутівка і Кримського, заявили військові.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українську сторону у чотирьох обстрілах упродовж п’ятниці, водночас в угрупованні «ДНР» ще робили заяв про становище на фронті за минулу добу.

У попередні дні на лінії фронту фіксувалось збільшення кількості обстрілів із втратами українських військових. За четвер унаслідок низки бойових зіткнень і обстрілів загинули п’ятеро українських військових і восьмеро були поранені, один потрапив у полон. У середу загинули четверо українських військових, були поранені троє.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.