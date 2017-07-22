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22 Липень 2017, Київ 14:13
Новини | Політика

Спостерігачі ОБСЄ покинули блокпост бойовиків, не потрапивши до Новоазовська – місія

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у суботу покинули блокпост на в’їзді до захопленого бойовиками міста Новоазовськ Донецької області, йдеться на сторінці місії у Twitter.

«Після понад трьох годин очікування СММ їде з Новоазовська, але повернеться. СММ продовжує спостерігати і домагатися повного доступу по всій Україні, згідно з мандатом», – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі назвали інцидент порушенням мінських домовленостей. Причин відмови проросійськими бойовиками пропускати їх у місто не вказали.

Раніше сьогодні представники місії заявили, що очікуючи на дорозі, помітили рух транспорту «воєнного типу» в напрямку кордону України з Росією.

Від угруповання «ДНР» немає інформації щодо причин недопуску місії ОБСЄ до Новоазовська. Сайти донецьких бойовиків напередодні ввечері повідомляли, що у суботу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ мав відвідати село Комінтернове Новоазовського району, контрольоване угрупованням «ДНР». Цей населений пункт залишається без газопостачання через обстріли.

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