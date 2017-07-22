Росія заявила, що домовилась з опозицією у Сирії щодо «зони деескалації» поблизу Дамаска

Міністерство оборони Росії 22 липня повідомило про підписання з поміркованими сирійськими повстанцями угоди про дію «безпечної зони» поблизу Дамаска.

Угода про функціонування «зони деескалації» в регіоні Східна Гута в Сирії була підписана після переговорів між російськими військовими і сирійською опозицією в Каїрі, йдеться в повідомленні російського Міноборони.

Східна Гута є в числі чотирьох запропонованих «зон деескалації», визначених в угоді, укладеній раніше в Астані за сприяння Росії, Туреччини та Ірану. Угода не була повністю реалізована у зв’язку з розбіжностями щодо механізму моніторингу безпечних зон. Східна Гута вважається опорним пунктом опозиції і часто стає об’єктом наступу на регіон з боку урядових військ.

За даними ООН, за час сирійської війни з 2011 року загинуло близько 400 тисяч людей.