В Одесі завершились міжнародні військові навчання «Сі Бриз-2017»

У суботу, 22 липня, спочатку на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині, а згодом в Одесі, відбулася церемонія закриття військових навчань «Сі Бриз-2017». Маневри з участю понад 3 тисяч військових з 16-ти країн тривали впродовж двох тижнів на морі, на землі та в повітрі.

За цей час кораблі пройшли понад 5 тисяч морських міль. Було здійснено 850 стрибків з парашутом, близько 300 занурень. Такі дані озвучив під час офіційної церемонії в одеському Будинку офіцерів командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко.

Також віце-адмірал висловив сподівання, що наступного року на флагштоці навчань «знов замайорить прапор Молдови». Ігор Воронченко розповів, що постійний учасник навчань, Молдова, повідомила про те, що не прибуде на маневри за добу до початку «Сі Бризу-2017».

«Найбільш складними за 20 років існування» вважає цьогорічні маневри керівник навчань з американської сторони Мет Ліман. Він наголосив, що США надалі використовуватимуть будь-яку можливість разом з партнерами проводити навчання в Чорному морі.

Вперше активна фаза «Сі Бриз» пройшла в форматі free play («вільна гра»), тобто до певного часу «Х» плани керівництва маневрів щодо протичовнової, протикорабельної, протиповітряної оборони до відома учасників не доводили. Кульмінацією «Сі Бризу-2017» був пошук підводного човна країни-агресора.

В ході маневрів було здійснено низку морських і річкових десантувань. Зокрема, плацдармом було узбережжя Дунаю на Одещині, десантування відбулося з українського СДК «Юрій Олефіренко».

Також на «Сі Бризі» в українське небо вперше піднявся американський патрульний протичовновий літак P-8 «Poseidon», був задіяний конвертоплан CV-22 «Osprey» ВВС США, в якому поєднано можливості літака й гвинтокрила.

Військово-морські сили України вперше залучили до «Сі Бризу-2017» малі артилерійські броньовані катери «Аккерман» та «Бердянськ» (тип «Гюрза-М» – ред.) . Бронекатери увійшли до складу ВМС наприкінці 2016 року. Під час маневрів «Аккерман» і «Бердянськ» провели в районі острова Зміїний огляд підозрілого судна.

17 липня навчання «Сі Бриз» відвідав президент України Петро Порошенко. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України назвав маневри «відповіддю ідеологам, організаторам і спонсорам гібридних воєн».

16 липня в Одесі побував командувач 6 флотом США віце-адмірал Крістофер Грейді. «Завдяки тому, що ми виконуємо наші завдання разом, ми стаємо лише сильнішими», зауважив тоді він.