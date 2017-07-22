У зоні боїв на Донбасі «день спокою» – штаб

Українська сторона повідомляє про затишшя у зоні бойових дій на Донбасі, називаючи суботу «днем спокою».

«У попередні дні бойовики нарощували вогневі провокації і за добу у середньому фіксувалось до 30 випадків порушення перемир’я. Сьогодні ж, у світлу пору доби, вздовж лінії розмежування було тихо», – мовиться у повідомленні штабу АТО, опублікованому ввечері 22 липня.

«Два нічні обстріли наших позицій поблизу Кримського та Широкино були близько 2 ночі і характеризувались, як не прицільні. Ще один раз бандформування відкрили вогонь з гранатомету близько 17-ї години в районі селища Донець», – додали у штабі.

Раніше у суботу українська сторона повідомила про загибель одного свого військового.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що за минулу добу українські військові 45 разів порушували режим тиші. В угрупованні «ЛНР» кажуть про 4 випадки порушення перемир’я.

У попередні дні на лінії фронту фіксувалось збільшення кількості обстрілів із втратами українських військових. За четвер унаслідок низки бойових зіткнень і обстрілів загинули п’ятеро українських військових і восьмеро були поранені, один потрапив у полон. У середу загинули четверо українських військових, були поранені троє.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.