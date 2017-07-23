Кисляк залишив США після завершення терміну повноважень посла Росії

Сергій Кисляк 22 липня залишив США після того, як закінчився його 9-річний термін перебування на посаді посла Росії у Вашингтоні.

Як повідомили в посольстві Росії, від’їзд 66-річного Кисляка є частиною його запланованого перепризначення.

Російське агентство «Інтерфакс» цитує джерело, за інформацією якого, наступним кроком Кисляка може стати членство у верхній палаті парламенту Росії – Раді федерації.

Про те, хто замінить Кисляка на посаді посла у США, наразі не оголошували. За повідомленням посольства Росії, виконувати обов’язки голови дипмісії до призначення нового посла буде Денис Гончар, який був заступником Кисляка.

Відносини США й Росії останнім часом значно загострені через цілу низку розбіжностей, серед яких дії Росії в Україні і Сирії чи її втручання у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США у спільній заяві (Москва заперечує це). При цьому посол Кисляк був одним із головних фігурантів із російського боку в розслідуваннях про деталі такого втручання, які ведуть у США Федеральне бюро розслідувань і кілька комітетів Конгресу.

Кисляк раніше також був послом Москви в НАТО і в Бельгії, а також працював заступником міністра закордонних справ у 2003-2008 роках.