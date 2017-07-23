Чільний генерал: Росія є однією із загроз для США, але найсерйознішою у військовому плані

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Джозеф Данфорд заявляє, що Росія є однією із загроз, з якими стикають Сполучені Штати, але «найсерйознішою у військовому плані».

Високопоставлений американський військовий, виступаючи 22 липня на Форумі безпеки в Аспені (Колорадо), додав, що сьогодні не можна собі дозволити виділити єдину загрозу для США. «Очевидно, що Північна Корея з точки зору невідкладності буде нашою проблемою номер один», – сказав генерал.

«Ми, безумовно, маємо справу зі шкідливий впливом з боку Ірану. Зрозуміло, що одним із пріоритетних завдань є боротьба з насильницьким екстремізмом. І у нас є деякі проблеми безпеки в Тихому океані, зокрема, зростання Китаю», – заявив генерал Данфорд.

На питання про те, як Сполучені Штати повинні діяти щодо Росії у відповідь на «постійні виклики» Заходу в Україну, в Сирії і польоти на небезпечній відстані з американськими військовими літаками, Данфорд сказав, що, маючи справу з Росією, «в першу чергу, треба стримати ядерну війну, і для цього існує ядерне стримування».

Він також вказав на необхідність підтримувати можливості збройних сил і зв’язки з союзниками і партнерами, маючи на увазі відносини з іншими членами НАТО.

Водночас, за словами Данфорда, Сполучені Штати також повинні бути готові боротися з погрозами з боку Росії і в невійськових питаннях. Генерал зазначив, що суперництво з Росією відбувається також і в сфері кіберпростору й інформаційної війни.

Відносини США й Росії останнім часом значно загострені через низку розбіжностей, серед яких дії Росії в Україні і Сирії чи її втручання у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США у спільній заяві (Москва заперечує це).