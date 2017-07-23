Міноборони: українські військові не зазнали втрат від бойових дій 22 липня

Українські військові не загинули і не були поранені через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі 22 липня, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій українські військові втрат не зазнали», – сказав Лисенко 23 липня в Києві.

Раніше в прес-центрі штабу української воєнної операції на Донбасі повідомили, що минулої доби підтримувані Росією бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військових, переважно у вечірній час. У штабі додали, що у «найбільш гострих ситуаціях» військові відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій. Про поранених чи загиблих не повідомляють.

Повідомлення про обстріли надходять, попри оголошене 24 червня перемир’я, що мало б діяти на час жнив.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.