У Дніпрі через отруєння дітей у санаторії Бердянська відсторонили 2 посадовців

У Дніпрі через ситуацію з дітьми учасників бойових дій у санаторії «Лазурний» в Бердянську відсторонили від роботи двох посадовців міськради, повідомив 23 липня міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, посадовці відсторонені «через отруєння дітей» у Бердянську.

За даними мера, на час перевірки відсторонено від роботи директора департаменту соціального захисту Людмилу Козловську і начальника управління з питань учасників АТО, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб міськради Сергія Звірка.

Як повідомив мер, співробітників підозрюють у тому, що вони відправили дітей на оздоровлення, не перевіривши умови їхнього перебування там.

У коментарі Радіо Свобода керівник департаменту соцзахисту міськради Людмила Козловська повідомила, що наразі всі 245 дітей учасників АТО з Дніпра, які відпочивали в «Лазурному», повернулися додому. У кількох дітей, які скаржились на самопочуття, зазначила вона, виявили вірус, підозра на харчове отруєння не підтвердилась.

«Це не отруєння, це ротавірус, тобто це може бути з кожною дитиною. Поки що санстанція це повідомила в телефонному режимі. У понеділок ми очікуємо на офіційний документ. Всі решта дітей – здорові, не хотіли повертатись додому, ми їх умовляли. Табір – нормальний, їдальня, доглянута територія», – сказала Людмила Козловська.

Водночас, за її словами, у ході перевірки виявилось, що представники оздоровчого закладу підробили акт, підписаний нібито Держспоживслужбою, про готовність санаторію. Козловська заявила, що тендерна документація, за яку відповідали посадовці мерії, в порядку.

За словами чиновниці, кошти за відпочинок дітей санаторієві мали бути перераховані після завершення зміни. Вона підтвердила, що на період службової перевірки відсторонена від виконання обов’язків.

20 липня стало відомо, що в Бердянську Запорізької області близько 30 дітей, що перебували у санаторії, захворіли на кишкову інфекцію. Перші скарги на здоров’я відпочивальників надійшли до медиків напередодні. Близько 30 шпиталізували до лікарні на обстеження. Усього на відпочинку в таборі перебувала 261 дитина з Дніпропетровщини і Вільнянського району Запорізької області.