У Бердянську – масове отруєння дітей у санаторії

У Бердянську Запорізької області близько 30 дітей, що перебували у приватному санаторії, захворіли на кишкову інфекцію. Перші скарги на здоров’я відпочивальників надійшли до медиків напередодні.

«Офіційно цей заклад належить приватному акціонерному товариству. Вони виграли тендер на оздоровлення дітей. На сьогоднішній день офіційних дозвільних документів не було видано. На сьогодні в ізоляторі було 6 дітей, але по медичну допомогу звернулося 30 дітей. Всіх 30 дітей за наполяганням Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації госпіталізують в Бердянське ТМО (територіальне медичне об’єднання – ред.). Їх госпіталізують не з метою лікування, бо тяжкість їх стану не потребує шпіталізації, однак це робиться, враховуючи масовість і невідому причину», – повідомила Радіо Свобода директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Вікторія Клименко.

Усього на відпочинку у таборі перебуває 261 дитина з Дніпропетровщини і Вільнянського району Запорізької області. Наразі на місці інциденту працюють працівники «Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України», які беруть аналізи та проби, аби визначити джерело захворювання.

«У трьох дітей стоїть діагноз «харчова токсикоінфекція», 21 дитина – діагноз «гастроентероколіт». Всі необхідні заходи проводяться. Заїхали діти 11-го числа з міста Дніпра та Вільнянського району. Були проведенні всі необхідні дослідження, триває епідрозслідування. Обслідували дітей, працівників, зібрали змиви води, продукти»,– повідомила спеціаліст «Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України» Світлана Черненко.

Прес-служба Бердянської міської ради також повідомляє, що дитячий заклад санаторного типу «Лазурний», де трапився інцидент, не мав дозволу на роботу та проведення оздоровлення і відпочинок дітей.Інформацію про інцидент місцевою владою було передано до поліції та прокуратури для розслідування.