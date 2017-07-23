Українська шпажистка Олена Кривицька здобула «бронзу» світової першості

Українська шпажистка Олена Кривицька здобула бронзову медаль на світовій першості, що триває в німецькому Лейпцизі.

Національна федерація фехтування України, вітаючи призерку, висловила сподівання, що ця медаль не буде для неї останньою на цьому турнірі: вона ще братиме участь у командних змаганнях.

У суботу на цьому ж турнірі українська шаблістка Ольга Харлан здобула золоту медаль. Таким чином, вона стала вже триразовою чемпіонкою світу у своїй дисципліні. Крім того, ще дві золоті медалі вона має в командних змаганнях.

Цьогорічний чемпіонат світу з фехтування триває з 21 до 26 липня.