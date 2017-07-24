На Донбасі поранений український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 23 липня поранень зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики в неділю 14 разів порушили перемир’я.

Як інформує штаб, незаконні збройні формування активізували обстріли українських позицій після 18:00. Зокрема, ідеться в ранковому зведенні сепаратисти застосовували гранатомети і стрілецьку зброю по українських захисниках у районі Мар’їнки на Маріупольському напрямку, під гранатометним вогнем опинилися і будинки мирних мешканців селища.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 23 липня.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.