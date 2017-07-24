Число загиблих внаслідок стрілянини у посольстві Ізраїлю в Йорданії зросло до двох

Влада Йорданії повідомляє про загибель вже другої людини внаслідок стрілянини в комплексі будівель посольства Ізраїлю у йорданській столиці Аммані, що сталася 23 липня. Чоловік помер від отриманих поранень.

Раніше повідомляли про загибель однієї людини і поранення двох.

За даними йорданських ЗМІ, загиблі – громадяни Йорданії, а серед поранених є один громадянин Ізраїлю, він перебуває «в нестабільному стані».

Про те, що спричинило стрілянину, не повідомляють. Міністерство закордонних справ Ізраїлю не коментує ситуацію.

Посольський комплекс після інциденту взяли під посилену охорону.

Наразі не відомо, чи пов’язаний цей інцидент із протистоянням навколо Храмової гори в Єрусалимі в Ізраїлі, де розташована одна з головних святинь ісламу – Йорданія вважається «охоронцем» цього місця. 22 липня в Аммані вже відбулася багатотисячна демонстрація протесту проти нових посилених заходів безпеки навколо святині, які запровадив Ізраїль. Наразі головна вимога мусульман – зняти металошукачі на входах до святині – не виконана.