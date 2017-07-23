Унаслідок перестрілки в посольстві Ізраїлю в Йорданії є загиблий і поранені

Унаслідок перестрілки в комплексі будівель посольства Ізраїлю у столиці Йорданії Аммані одна людина загинула і дві були поранені, повідомили йорданські посадовці.

За повідомленнями, загиблий – громадянин Йорданії, поранені один ізраїльтянин і ще один йорданець.

Йорданець загинув унаслідок вогнепальних поранень, поранений ізраїльтянин перебуває «в нестабільному стані», повідомляють йорданські засоби інформації.

За деякими ще не підтвердженими повідомленнями преси, вбитий міг бути нападником. Поранений ізраїльтянин, за цими повідомленнями, – охоронець посольства.

Посольський комплекс після інциденту взяли під посилену охорону.

В Ізраїлі щодо цього інциденту наразі оголосили інформаційне ембарго і не коментували його.

Наразі не відомо, чи пов’язаний цей інцидент із протистоянням навколо Храмової гори в Єрусалимі в Ізраїлі, де розташована одна з головних святинь ісламу – Йорданія вважається «охоронцем» цього місця. У суботу в Аммані вже відбулася багатотисячна демонстрація протесту проти нових посилених заходів безпеки навколо святині, які запровадив Ізраїль. Наразі головна вимога мусульман – зняти металошукачі на входах до святині – не виконана.

У п’ятницю протистояння сягнуло наразі найвищої межі: внаслідок низки сутичок і нападів у Єрусалимі й деінде в Ізраїлі загинули шість людей – троє ізраїльтян і троє палестинців. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив після цього, що заморожує всі контакти з Ізраїлем.

Сутички в Єрусалимі сталися, коли групи палестинців почали закидати камінням ізраїльських силовиків, намагаючись прорватися крізь їхні кордони. Перед цим мирно відбулися багатотисячні п’ятничні молитви, головні для мусульман протягом тижня, – просто на вулицях перед входами до Старого міста Єрусалима. В його межах перебуває й важлива мусульманська святиня, де ці молитви відбуваються зазвичай. Після того, як ізраїльська поліція оголосила заборону на вхід до Старого міста чоловікам-мусульманам віком 50 років і менше, а для старших і для жінок встановила металошукачі на воротах Старого міста, лідери мусульманської громади закликали не йти до святині й тих своїх вірних, кому вхід не забороняли, і молитися натомість просто на вулицях.

Ізраїльські силовики пішли на такі заходи після того, як понад тиждень тому нападники, ізраїльські араби, застрелили двох працівників поліції Ізраїлю біля одного зі входів до Старого міста Єрусалима, що перебувають під охороною. Тоді п’ятничну молитву для мусульман у святині взагалі скасували вперше за тривалий час.

В історичному Старому місті Єрусалима є пагорб, що є священним місцем і для мусульман, і для юдеїв. Для мусульман це їхня «Велична святиня» – після арабського завоювання в VII столітті там збудували мечеть «Купол Скелі», відому величною позолоченою банею, і менш помітну мечеть Аль-Акса, що є третім найсвятішим місцем ісламу. Для юдеїв це Храмова гора, найсвятіше для них місце – там свого часу стояв головний храм юдаїзму, кілька разів знищений завойовниками. Нині від його конструкцій лишилася тільки так звана Стіна плачу, або Західна стіна, на узбіччі пагорба.